Castell'Azzara, Sorano e Colline: Una Squadra per lo Sviluppo

I Comuni di Sorano e Castell’Azzara nonostante appartengano a Unione di Comuni e distretti sociosanitari diversi, hanno intrapreso un percorso condiviso su alcuni temi di sviluppo per entrambi i territori. I rispettivi sindaci, Tullio Tenci (Castell’Azzara) e Pierandrea Vanni (Sorano), con una rappresentanza delle rispettive giunte, hanno concordato di avviare una stretta collaborazione in particolare in tema di scuola, promozione turistica e ambiente. La prima riunione si è svolta a Castell’Azzara e ha registrato una ampia convergenza. In particolare le due amministrazioni intendono impegnarsi per la salvaguardia della autonomia dell’attuale Istituto Comprensivo e per ottenere nuove normative che impediscano nelle aree interne la formazione di pluriclassi.

"L’appartenenza a Unioni dei Comuni e a distretti sociosanitari diversi – hanno sottolineato i due sindaci Tenci e Vanni – non impedisce certo di realizzare una concreta collaborazione fra i nostri due Comuni su temi che debbono avere ricadute positive sui nostri territori".

Non solo tema scolastico, i due Comuni si impegnano a costruire altre sinergie, ad esempio in tema di promozione turistica e ambiente. Dal punto di vista della promozione turistica l’impegno è quello di creare un sistema integrato delle Rocche e dei Castelli presenti nei due territori e per realizzare uno stretto collegamento fra le vie Francigena e Gregoriana, collegamento che riguarderà anche il Comune di Proceno. Per quanto riguarda l’ ambiente verrà assicurata particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti e al contrasto agli abbandoni.