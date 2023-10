Castagne, stagione disastrosa: "Anno peggiore di sempre. Produzione più che dimezzata"

Il crollo della produzione di castagne sul monte Amiata fa scattare la crisi del settore castanicolo che mai, come quest’anno, è costretto a fare i conti gli effetti dei cambiamenti climatici. Nemmeno il Cinipide galleno era riuscito, nel 2014, a creare tanta incertezza nel futuro del settore pilastro dell’economia agricola di montagna che rappresenta la principale fonte di reddito agricolo per moltissime aziende e per la filiera dei prodotti freschi e trasformati (farina) che arriva fino ai ristoranti e all’industria dolciaria. A fornire un nuovo puntuale aggiornamento è Coldiretti Grosseto preoccupata per le conseguenze di una stagione molto negativa per le aziende agricole e per tutto l’indotto. La produzione di castagne è più che dimezzata. Un danno enorme per un territorio che esprime la Castagna del Monte Amiata Igp, una delle cinque indicazioni che fanno della Toscana la regione regina dell’autunno. "È la stagione più difficile di sempre per la castanicoltura. – spiega Simone Castelli, presidente Coldiretti Toscana - Questa situazione mette a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole che basano la loro sussistenza su questo prodotto che è stato ed è ancora tutt’oggi una primaria e fonte di reddito certa senza la quale è in forte discussione la continuità di molte imprese che con il lavoro, gli investimenti e la passione tengono viva la montagna. L’agricoltura, soprattutto per aree come quelle del Monte Amiata, tiene in vita paesi, borghi e terreni che altrimenti rischiano di essere abbandonati con conseguenze sull’erosione e la tenuta idrogeologica ma crea anche le condizione necessarie per il ricambio generazionale".