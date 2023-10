Castagne e funghi. Migliaia alle feste

Ieri, nell’ultimo giorno de La Castagna in Festa di Arcidosso, della Sagra del fungo di Bagnolo e della Festa del Marrone a Santa Fiora i visitatori sono stati migliaia. Ad Arcidosso, dopo che il meteo di sabato aveva, almeno in parte, guastato la festa, ieri le vie del centro storico sono state invase dai visitatori e a fare festa ci hanno pensato i gruppi itineranti e i concerti nelle cantine allestite nel paese vecchio. Ultimo giorno col botto anche a Bagnolo dove protagonisti erano i funghi. Lo stand gastronomico allestito al Parco del Pratuccio ha registrato numeri importanti. Molti visitatori anche a Santa Fiora dove nel weekend protagonista è stato il Marrone Santafiorese, la qualità della castagna tipica di queste zone. Anche se quest’anno la raccolta delle castagne è stata povera i paesi hanno comunque omaggiare il frutto principe dell’Amiata. I prossimi appuntamenti saranno a Castell’Azzara, con FestAutunno il 31 ottobre e il 4 novembre e la Focarazza, in programma il 24 novembre a Santa Caterina.