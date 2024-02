Cassonetto a fuoco. Nuovo caso in pochi giorni

Ancora una campana per multimateriale andata a fuoco a Massa Marittima, in via Spinelli, e nel giro di poco tempo è il secondo caso che si verifica.

Verso le 16 di ieri è scattato l’allarme, fra i residenti di questa via, in Zona Camilletta, perché da una delle campane posizionate in strada al servizio delle tante famiglie che abitano nella via, fuoriusciva un gran fumo e subito dopo anche fiamme alte perché all’interno del contenitore si trovano tanti involucri di plastica ed altro materiale infiammabile.

Chiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco anche perché a due passi dalle campane c’è una zona boscata, con pericolo quindi che le fiamme potessero raggiungere questa area.

Arrivati i vigili del fuoco (insieme ad una pattuglia della Polizia municipale che si è preoccupata di regolare il traffico e tenere la zona in sicurezza) a situazione è stata messa sotto controllo e l’incendio domato.

Ci si interroga ancora, in via Spinelli, su questo ripetersi di incendi delle due postazioni che sono a disposizione per il multimateriale e ci si interroga sulla sventatezza di chi, con ogni probabilità, immette nei contenitori cenere o altro materiale ancora incandescente. Gesti che, come i fatti stanno purtroppo dimostrando, creano situazioni di alto rischio.

Roberto Pieralli