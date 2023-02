Cassonetti spostati a 200 metri dal palazzo, disagio per i residenti. Il problema è stato segnato ieri da alcuni abitanti di un edificio in via Aurelia Sud a Grosseto, tra i numeri civici 15 e 17. Lo spostamento dei cassonetti è avvenuto a causa dei lavori di ristrutturazione al palazzo. "Già i cassonetti, prima posti a metà del palazzo, erano stati spostati in fondo per ragionevoli motivi legati ai lavori – spiegano i residenti –. Da oggi (ieri, ndr) siamo costretti a portare i rifiuti in cassonetti distanti circa 200 metri da casa, perché è stata giustamente attivata la raccolta differenziata, visto che non era ancora stata avviata per motivi di spazio nella parte del retro del palazzo, dato che davanti scorre l’Aurelia. Pur comprendendo la necessità di questo cambiamento, una tale lontananza dalle abitazioni crea un grave disagio, anche perché molti degli abitanti sono ultraottantenni senza uso di automobile. Speriamo vivamente in una soluzione che renda meno disagio ai residenti".