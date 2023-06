"Cassonetti intelligenti Problemi a raffica"

Sono stati installati i nuovi cassonetti definiti "Intelligenti" ma il gruppo di minoranza, guidato da Rossano Galli si scaglia contro il progetto promosso dall’assessore comunale Daniela Vignali. I motivi sono molti, a partire dalla difficoltà di utilizzo dei cassonetti stessi, in quanto i pedali sono assenti. "Chiediamo all’assessore, come mai a Manciano non ha fatto installare i cassonetti con il pedale come a Orbetello e Grosseto" Chiede Rossano Galli a nome del gruppo di minoranza. Aprirli manualmente richiede una certa energia che non tutti riescono ad applicare. Un’altra criticità riguarda il posizionamento. "Batterie di cassonetti sono state collocate lungo il ciglio della strada, in posizioni pericolose, occupando molteplici posti auto gratuiti – prosegue - è evidente che il progetto del super consulente è stato redatto in base a meri calcoli matematici". Nel frattempo: "Le postazioni sono diminuite, le attività sono lasciate completamente sole". La minoranza conclude: "Un progetto fatto di mille incertezze, a partire dalla consegna della smart card che non avverrà per lungo tempo se si tiene conto che ad oggi non esiste una soluzione per la fruizione dei cassonetti da parte dei turisti, per finire all’aumento dei costi".