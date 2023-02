"Cassonetti dei rifiuti insufficienti"

La definisce "preoccupante" la la gestione dei rifiuti, segnalata da alcuni residenti della frazione di Forni, il capogruppo del Centrodestra, Andrea Maule, che ha voluto fare personalmente un sopralluogo. "La gestione dei rifiuti urbani – dice Maule – è in talune zone del territorio comunale, un vero e proprio problema quotidiano. Nell’area di Forni ritengo che il numero dei contenitori per la raccolta differenziata sia sottodimensionato rispetto all’effettiva esigenza. Ciò comporta – insiste il capogruppo – e forse questo è il problema più grave, una costante presenza di rifiuti abbandonati in prossimità dei cassonetti e un’incredibile presenza di felini per lo più randagi". Dopo aver ricordato che questa situazione desta evidenti preoccupazioni sotto il profilo igienico sanitario e della salute pubblica, Maule chiede al sindaco Biondi di prendere immediati provvedimenti coinvolgendo pure altri enti interessati ai contesti descritti. In più il capogruppo dell’opposizione chiede al primo cittadino di verificare se il numero dei contenitori per la raccolta differenziata sia corretto rispetto ai parametri dettati dal gestore rispetto al numero dei residenti. Da parte di Maule arrivano pure indicazioni su come ridurre quella colonia felina che si è formata, chiamando a raccolta le associazioni di volontari che si occupano di queste situazioni. "C’è anche un albero pericolante – chiede Maule – che merita di essere rimosso con un intervento di messa in sicurezza".

Roberto Pieralli