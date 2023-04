"Cassonetti a ridosso delle Mura? Davvero una pessima scelta"

Via i cassonetti dalle mura etrusche. I bidoni della raccolta differenziata posizionati lungo la passeggiata di levante, proprio a ridosso delle mura ciclopiche, un patrimonio storico e architettonico che ha pochi uguali al mondo, fanno insorgere la minoranza comunale di Orbetello.

"La scelta di mettere i cassonetti lungo le mura ciclopiche è stata fatta fuori progetto ufficiale – affermano dal gruppo guidato da Paola Della Santina – secondo il quale i cassonetti sarebbero dovuti essere sulla strada sopra, via Mura di Levante. L’attuale posizione rende rischioso buttare la spazzatura per molti anziani, come è stato più volte segnalato, oltre che contravvenire al Codice della strada essendo posti nel bel mezzo di un percorso pedonale con tanto di segnaletica verticale. E per stare dove sono, inoltre, si presume sia necessario richiedere l’autorizzazione della Soprintendenza, avendoli messi davanti a mura di interesse storico archeologico".

Situazione simile, secondo i consiglieri di Alternativa Orbetello, si trova dalla parte delle Mura di Ponente, dove "il nuovo progetto – affermano i consiglieri – prevede cassonetti interrati di cui non c’è ancora traccia, ma il cui costo si presume già incide sul calcolo della tariffa Tari a carico dei cittadini". Insomma, le passeggiate in riva alla laguna, che sono forse il luogo che più identifica Orbetello potrebbero essere usate in maniera diversa e offrire qualcosa di più non soltanto ai turisti ma anche ai tanti residenti che le frequentano a ogni ora del giorno. Poi, c’è la questione della fruibilità e dell’accessibilità alla zona cassonetti che si trovano sotto le mura, dove si scende utilizzando gli scalini. "È una situazione che la minoranza ha già portato all’attenzione delle sedi preposte – affermano da Alternativa Orbetello – e speriamo che almeno così si riesca a trovare una soluzione che tuteli le fasce deboli".

Riccardo Bruni