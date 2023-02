Cassonetti a fuoco Danni al Comune

Quattro cassonetti dell’immondizia sono andati a fuoco e le fiamme hanno danneggiato una parete esterna del palazzo comunale. E’ stato indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Il primo cittadino, Elismo Pesucci, ha sporto denuncia. "Non conosciamo la mano di chi ha compiuto il gesto – ha ribadito il sindaco –, ma non credo che l’incendio sia partito in maniera involontaria. Le fiamme hanno provocato danni anche al palazzo comunale perchè i cassonetti erano adiacenti a una parete esterna del municipio. Sono state danneggiate le persiane e alcuni vetri sono andati in frantumi, è entrato anche del fumo ma non ha provocato danni". Fortunatamente le fiamme sono state domate prima che raggiungessero l’anagrafe, dove sugli scaffali sono presenti molti faldoni di carta.C’è ancora chi getta nei cassonetti la cenere dei camini o delle stufe. Il sindaco però esclude questa possibilità: "La cenere viene gettata di mattina e provoca molto fumo che sicuramente avrebbe insospettito qualche passante".