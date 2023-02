Cassarello punta sulla ripresa "Forza Italia", un carro di speranza

"Forza Italia! È tempo di ripresa". E’ questo il titolo del carro del Cassarello, uno dei gruppi storici del carnevale di Follonica, sempre presente alle sfilate fin dalla ripartenza della manifestazione, negli anni ‘80. Questa volta il carro affronta il tema della ripresa economica e sociale dell’Italia dopo due anni particolarmente complicati tra Covid, crisi economica e anche la guerra che ormai in Ucraina dura da più di un anno. E’ stato il presidente Mario Buoncristiani a puntare su questo carro e su questa idea da trasmettere durante le sfilate. Buoncristiani, che è alla guida del rione giallonero dalla sua fondazione, ha voluto stupire tutti per questa edizione 2023. "Dopo gli ultimi terribili anni che hanno messo a dura prova il nostro paese e il mondo intero - spiega Buoncristiani - durante i quali è accaduto di tutto, anche l’impensabile, come la pandemia Covid 19, la guerra, la crisi energetica, il ritorno dell’inflazione galoppante e cambiamenti climatici sempre più evidenti, è l’ora di una energica ripartenza. Non dubitiamo che il nostro bellissimo Paese, con tutte le sue capacità, risorse ed eccellenze, conosciuto ovunque come Made in Italy, ci stupirà ancora, come ha sempre fatto di fronte alle avversità che la storia le ha posto innanzi. Forza, Italia, siamo tutti con te". Il casso mette insieme tanti simboli: su un motocarro Ape una vecchia signora, che impersona appunto l’Italia, che prova ad uscire dalla crisi portandosi dietro tanti problemi attuali. Problemi che sono impersonati da tanti personaggi che rappresentano le professionalità italiane. Ma non mancano qualche ciminiera, simbolo del mondo industriale, ma anche le pale eoliche che sono da qualche anno comparse anche nel Golfo di Follonica.

L’Italia dunque deve provare a rialzare la testa e tornare all’altezza della sua storia e soprattutto delle tradizioni. "Vorrei ringraziare tutto il nutrito gruppo di lavoro giallonero - chiude il presidente Mario Buoncristiani - che sta lavorando per tutte le attività nell’anno di ripartenza: dalla realizzazione della nostra struttura, all’allestimento del carro che già alla prima sfilata ha strappato applausi alle tante persone che sono arrivate sulle nostre strade per ammirare il lavoro di noi tutti. Che come al solito, e mi riferisco anche agli rioni, è stato davvero bello e coinvolgente".