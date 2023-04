Casetta a fuoco in città Tre feriti in due incidenti

Intervento dei vigili del fuoco ieri mattina in via Ucraina per un rogo che ha distrutto una casetta da cantiere che, insieme ad altre dello stesso tipo, era all’interno di un’area privata e recintata. Ignote al momento le cause dell’incendio. Le fiamme, grazie all’intervento della squadra dei vigili, non hanno per fortuna raggiunto le altre casette che si trovavano a poca distanza da quella distrutta.

Domenica intorno alle 13.30, invece, i soccorritori sono dovuti intervenire a Follonica per una donna di 60 anni investita da un’auto in via Cavour. Le sue condizioni erano gravi, ma non era in pericolo di vita.

Due feriti anche in un incidente stradale accaduto domenica alle 17.30 sulla Senese, nella galleria tra Civitella e Lampugnano. in uno scontro che ha coinvolto quattro auto sono rimasti feriti un ragazzo e una ragazza (entrambi di 25 anni), trasferiti poi a Siena.