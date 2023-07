"Caseificio di Sorano, un esempio di solidarietà oltre ogni confine"

Alberto

E videntemente per fare del bene, per realizzare collaborazioni che sfocino in progetti solidali, ci vuole fantasia. O almeno è quella che ha dimostrato di possedere il Caseificio di Sorano che ha accolto la delegazione di una cooperativa di Capo Verde, che al momento lavora solo latte di capra. Fondamentale è stata quindi per questa cooperativa africana trascorrere alcuni giorni nel caseificio soranese, dove ha potuto apprendere le moderne tecniche della produzione casearia. Dalla periferia della Maremma alla periferia del mondo, ma solo geograficamente, perché chi è più centrale di chi mette al centro l’uomo, aldilà di ogni confine?