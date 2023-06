Caseificio di Sorano lavora a due progetti internazionali per lo sviluppo sostenibile

Il caseificio di Sorano sta lavorando a due progetti internazionali con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d’impresa.

Il primo progetto è "Terra di Valore", si sviluppa a Capo Verde e nasce dalla collaborazione con "Coopermondo", associazione per la cooperazione internazionale allo sviluppo Eta e intende promuovere uno sviluppo rurale integrale inclusivo e sostenibile in questo Paese dell’Africa Occidentale, andando a superare le principali problematiche presenti, legate soprattutto agli effetti del cambiamento climatico. Il caseificio ha fornito supporto tecnico ad una piccola cooperativa locale che si occupa della produzione di formaggi e latticini, e grazie a questo aiuto la cooperativa africana sta potenziando le proprie capacità produttive in modo da accedere a nuovi mercati, migliorando le opportunità economiche e occupazionali per la comunità locale. Gli incontri e le consulenze si sono svolte in maniera interattiva, ma già nei primi giorni di luglio una delegazione capoverdiana farà visita al caseificio per vedere fisicamente come funziona la filiera produttiva della cooperativa soranese.

Il secondo progetto è nato su iniziativa dell’associazione Habibi e si svolge in Giordania. Il caseificio di Sorano è entrato in contatto con il caseificio "FormaJO" nato nel 2018 nel villaggio di Ader, nella regione del Kerak, una delle più povere del Paese, con lo scopo di sostenere donne giordane appartenenti a categorie vulnerabili attraverso la formazione per la produzione di formaggio ovino italiano. Il caseificio è interamente a conduzione femminile. L’azienda soranese sta fornendo supporto tecnico soprattutto nella formazione del personale. Il presidente della Cooperativa soranese Luciano Nucci si è recato in Giordania per verificare lo stato del sistema produttivo, constatare i punti critici della produzione e della stagionatura e per studiare metodologie alternative adatte all’ambiente estremamente difficile del deserto Giordano.