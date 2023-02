Case popolari Pubblicato il nuovo bando

Il Comune ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. C’è tempo fino al 22 maggio per presentare la domanda. Al bando possono partecipare i soggetti residenti nel territorio comunale di Follonica o coloro che vi svolgono un’attività lavorativa, secondo i requisiti previsti per l’ammissione al concorso. Possono partecipare sia i nuovi aspiranti alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro i quali, già collocati in detta graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, in questo caso la nuova domanda ed il relativo punteggio andrà a sostituire la precedente. Le domande di partecipazione devono essere compilate in bollo e unicamente sui moduli del Comune e devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione.