Casamenti a tutto campo su ex Sitoco ed ex ospedale

Ex Sitoco, ex ospedale, e infine il problema dei moscerini. Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, su questi tre temi di scottante attualità fa alcune precisazione e anticipa qualche possibile soluzione. "Sugli ex edifici industriali, ubicati nella frazione della Stazione a partire dalla ex Sitoco – esordisce il sindaco Casamenti – è bene ricordare che sono strutture private e non pubbliche, chiuse a suo tempo da aziende di proprietà non pubbliche. Dal canto suo l’Amministrazione municipale ha sempre sollecitato più volte la proprietà della ex Sitoco, fabbrica che produceva concimi chimici, a ripetere e completare altre necessarie campagne di bonifica, sia del sito, che delle polveri e dei vecchi residui di fanghi presenti, sia interni al sito che dell’ambiento esterno". E a questo proposito Casamenti annuncia che una nuova campagna è prevista a breve per l’ulteriore bonifica della ex area che ospitava la grande fabbrica di concimi chimici. "Certo – prosegue Casamenti – il futuro riutilizzo di quei terreni e beni non potrà essere per civile abitazione. Ad Orbetello Scalo ci sono altri due siti industriali, l’Amministrazione non potrà che valutare eventuali proposte serie, concrete e positive da parte dei proprietari, anche a fini urbanistici e di regolamentazione per il futuro riutilizzo degli ex siti industriali".

Poi Casamenti affronta il tema dell’ex ospedale nel centro storico cittadino in piazza Cortesini. "Anche in questo caso – dice il sindaco – si è sollecitata la proprietà attuale a ripartire e definire la questione ed ultimare le opere. Probabilmente la struttura non sarà ulteriormente ampliata, resterà nella forma e nella dimensione attuale, infine non sarà costruito il secondo lotto. Negli spazi lasciati liberi potrebbe nascere un parcheggio, utile e in pieno centro storico, con entrata da via Mura di Levante ed uscita da piazza Cortesini, zona giardini, dove qui invece si andrebbero a creare spazi verdi al posto degli attuali posti auto. Si darebbe così fiato al centro storico, si ultimerebbero i lavori e si costituirebbe un nuovo servizio con spazi a pagamento per le auto e gratuiti per i residenti, utili soprattutto per i villeggianti e chi viene il centro per fare spese".

Infine il problema dei moscerini e dei ragni. "Alla Regione – ha detto Casamenti – abbiamo chiesto ed ottenuto l’apertura delle pompe che succhiano acqua dal mare fin dai giorni scorsi. Con questo intervento nel giro di alcune settimane tutta l’acqua del bacino sarà cambiata al suo interno, così da evitare, speriamo, i guai dello scorso anno, comunque non dipesi a noi, ma dal ritardo nella accensione delle idrovore".

Michele Casalini