"Casa Salute all’ex Inam Lo dicevamo da anni"

"Finalmente l’amministrazione ci ha ascoltato, grazie anche all’intervento dei medici di famiglia e si va collocare importanti servizi in un edificio pubblico dotato di spazi adeguati". Tutti gli esponenti delle opposizioni dalla Lista Civica, al gruppo Lega, al Pci, ad Italia Viva, Azione e Fratelli d’Italia, esprimono grande soddisfazione per la scelta di collocare la Casa della Salute, con annessi i servizi territoriali, nella sede dell’ex Inam che era rimasta colonia occupata praticamente da pochissimi uffici e con tanti spazi inutilizzati. "Una conclusione che era stata proposta varie volte nel corso degli anni da noi – aggiungono – e che era stata oggetto di polemiche inutili da parte di Giuntini che poi evidentemente ha cambiato idea anche perché quell’impegno risalente al 2014 avrebbe pesato non poco nella prossima tornata elettorale. L’idea della raccolta delle firme che avevamo ipotizzato avrebbe messo di fronte a centinaia e centinaia di cittadini che avevano già dimostrato di apprezzare la proposta".