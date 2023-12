Casa di Babbo Natale. Laboratori e giochi per tutti i bambini

Grazie all’associazione Schiaccianoci anche Pitigliano ha la Casetta di Babbo Natale. Allestita negli spazi degli ex granai, è lo spazio dove durante il periodo natalizio i bambini si possono incontrare e fare attività ludiche. Oggi ci sarà il laboratorio con Babbo Natale, domani invece l’evento è la merenda con il Grinch. Martedì in programma c’è la tombola per bambini insieme a Babbo Natale, giovedì 28 la lettura della favola "Lo Schiaccianoci" e sabato 30 lo spettacolo dei burattini. Tutti gli eventi sono in programma alle 16.