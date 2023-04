Casa della Salute "Nella struttura ex Inam"

Come Tavolo della Salute siamo in perfetto accordo con i professionisti che lamentano la destinazione dei fondi del Pnrr finalizzata a non implementare personale medico, infermieristico e Oss ma a creare altre nuove strutture sui territori che rischiano di restare vuote a causa proprio della carenza di addetti". Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli iniziano così. "Lo ha detto anche l’ordine dei medici - aggiungono - si investe su nuovi edifici senza sapere chi metterci dentro. Manca il personale in quelli che abbiamo ed è sul personale che dovremmo investire". Gli ultimi dati snocciolati all’ultimo incontro dell’Anaao a Grosseto, è stato messo in evidenza la mancata copertura del servizio di emergenza urgenza nella città del Golfo che tocca il 53%. Seconda solo a Massa Marittima dove si arriva al 63%. "A questo di per sé importante si sommano le carenze della radiologia, quelle della continuità assistenziale che già oggi vede in turni settimanali un medico che dovrebbe soddisfare i bisogni di tutti i comuni dell’area delle Colline Metallifere che durante il periodo estivo vedono crescere notevolmente la popolazione e dal depotenziamento di molti altri servizi territoriali. A questo si somma la crisi del presidio ospedaliero di Massa sempre più impoverito delle funzioni tipiche di un ospedale e la soluzione non è certo quella di andare a congestionare il presidio provinciale di Grosseto per avere prestazioni, come ad esempio quelle connesse alla Tac, che funzionano solo nelle ore diurne".

Mazzocco e Fedeli aggiungono: "Quello che vediamo con questo piano di investimenti è il ripetersi di annunci e promesse che naufragano poi in una realtà sempre più impreparata a dare risposte per carenze di dotazione organica. Una soluzione a nostro avviso c’è ed è quella di utilizzare i numerosi spazi disponibili dell’edificio ex Inam e destinarli alla Casa della Salute senza lasciarli in abbandono e inutilizzati. I medici di medicina generale, i pediatri e il servizio sociale professionale avrebbe un’ubicazione decorosa e funzionale ad accogliere i numerosi cittadini che affollano il presidio ospedaliero e sono ricevuti in ambienti ristretti, con privacy relativamente rispettata e forti disagi per l’utenza. Dato che gli spazi ci sono e sarebbero pressoché a costo zero come investimenti, chiediamo al direttore Generale e al sindaco di Massa Marittima di muoversi, perché se la sanità, i servizi socio – sanitari e quelli socio – assistenziali devono essere la priorità".