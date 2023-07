Casa della Comunità Via libera dalla Asl

La nuova Casa della Comunità di Pitigliano verrà realizzata nell’area dove si trova l’ospedale Petruccioli e la Asl ha validato il progetto di fattibilità tecnico ed economica del progetto. È la 2Zero Projects, società di ingegneria di Grosseto che ha guidato il team di progettazione a cui hanno collaborato MU Associati Milano, iBi Studio, l’architetto Maria Pia Marsili e il geometra Marco Bernarotti. Il progetto prevede l’aggregazione di tre volumi. I due corpi maggiori sono caratterizzati da una copertura a falda inclinata, mentre il volume centrale, che funge da collegamento ed accoglie il blocco scale ed ascensore, presenta una copertura piana. Le coperture inclinate sono rivolte verso sud in modo da garantire una maggiore esposizione, ed efficacia dei pannelli fotovoltaici. Per la realizzazione della nuova Casa della Comunità sono stati prediletti materiali e cromie di colori nel rispetto della tradizione e del contesto in cui il nuovo edificio si colloca. L’importo dei lavori, finanziato con fondi Pnrr è di 1.164.142,03 euro.