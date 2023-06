Carovana della Salute Oltre 140 visite ed esami

Sono stati più di 140 i controlli effettuati dalla Carovana della Salute. Tra visite ed esami specifici la popolazione ha risposto positivamente all’iniziativa promossa da Cisl Grosseto insieme alla Federazione Pensionati e con il patrocinio del Comune di Roccastrada. L’iniziativa si è tenuta in un territorio da tempo attenzionato per i servizi sanitari: "Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver sostenuto l’iniziativa. Il comune di Roccastrada è un luogo che da tempo soffre per la carenza di medici di medicina generale – dice Katiuscia Biliotti, segretaria generale dei Cisl Grosseto – e che, per una serie di caratteristiche, è rappresentativo anche dei bisogni del resto della comunità: la grande adesione che abbiamo avuto da parte dei cittadini dimostra che il bisogno è reale". I partecipanti hanno potuto effettuare visite cardiologiche, urologiche, psicologiche e dermatologiche. Sono stati poi effettuati, test per il diabete, misurazione della pressione ed elettrocardiogramma grazie ai volontari di Cri e Misericordia.