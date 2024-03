Carnevaletto. Via libera al saldo del contributo

La giunta comunale ha deliberato il saldo del contributo per il "Carnevaletto da Tre Soldi", pari a 45mila euro, che vanno a sommarsi all’anticipo di 20mila, per un totale dell’ammontare del contributo pubblico che si attesta quindi sui 65mila euro.

"Con questa delibera la Giunta ha dato il via libera all’erogazione del saldo – confermano il sindaco, Andrea Casamenti (nella foto) e l’assessora alla Cultura e Turismo Maddalena Ottali – che sarà portata a compimento subito dopo le festività pasquali. I 45mila euro che vanno a sommarsi ai 20mila dell’anticipo, una somma considerevole che conferma il nostro apporto concreto come amministrazione nel sostegno alla manifestazione e a tutti i volontari impegnati per mesi per offrire, a febbraio, uno spettacolo veramente degno di nota".

Con il grande successo della 53esima edizione appena conclusa, il Carnevaletto si conferma uno degli appuntamenti più importanti della stagione invernale, sia per il valore intrinseco che riveste come manifestazione di carattere popolare, sia in termini di valore turistico.

"Un contributo totale di 65mila euro – sottolineano primo cittadino e l’assessora – è una quota importante, la più alta nella storia del Carnevaletto che testimonia quanto la nostra amministrazione creda nel valore della manifestazione e quanto siamo vicini a tutti i volontari che si adoperano per dare vita a un evento che per alcune domeniche anima il nostro centro storico, portando sorrisi, colore e allegria". "Nel frattempo – concludono gli amministratori lagunari– stiamo lavorando alla nuova ubicazione per i carri prevista a Orbetello Scalo su cui presto ci saranno novità".