Carnevaletto da 3 soldi, è subito spettacolo

Orbetello, 29 gennaio 2024 – Gli sforzi degli organizzatori dell’associazione "Carnevale di Orbetello" sono stati ripagati: grande affluenza di pubblico ieri pomeriggio, in Corso Italia, per la prima sfilata del "Carnevaletto da 3 soldi". Insieme ai sei grandi carri allegorici hanno sfilato la Banda Comica "La Racchia" e centinaia di maschere e gruppi organizzati. Imponente la macchina organizzativa curata in ogni dettaglio, anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e del Comando della Polizia municipale.

"I sei carri presenti quest’anno – dicono Giorgio Stefanizzi e Giorgio Caoletti, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione – sono quelli del Rione Neghelli gruppo carristi, nome del carro Valhalla , con la reginetta Valeria Fiorini; Fonteblanda, con reginetta Emily Allegro, titolo del carro allegorico La frazione di Barbietello ; Rione Centro, reginetta Ginevra Sassi, nome del carro Luna Parkè ; Albinia con reginetta Martina Lombardelli, nome del carro Non Credere alle favole ; Stazione con il carro Piece e reginetta Martina Grandi; Neghelli in Armonia con Cose dell’altro Mondo , reginetta Paola Zagrean".

Sempre ieri, nella sede dell’associazione, nel Palazzo del Frontone di Talamone, ricordano Orietta Modestini e Riccardo Soldateschi, consiglieri dell’associazione, è stata inaugurata la mostra delle opere d’arte fatte dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Orbetello, del Centro Mare e del Centro Fenicottero Rosa. Un’esplosione di colori che resterà visitabile tutti i giorni fino al termine del periodo di Carnevale.

Prossima sfilata domenica con il secondo corso mascherato, a partire dalle 14.30, sempre in Corso Italia.