Carnevaletto da Tre soldi. Trionfano Albinia e Paola

"Non credete alle favole" di Albinia è stato eletto il miglior carro del "Carnevaletto da Tre soldi" di Orbetello, mentre la Reginetta è Paola Zagrean del rione Neghelli.

Sono questi i verdetti emessi dalla giuria a conclusione della sfilata finale in notturna in Corso Italia. Nonostante un improvviso scroscio di pioggia, per fortuna durato molto poco, la serata è andata avanti bene secondo il programma previsto e le premiazioni si sono svolte regolarmente in piazza dell’Orologio, alla presenza del sindaco Andrea Casamenti, degli assessori, del presidente del Comitato Giorgio Stefanizzi e di tutti i componenti dello staff organizzativo. Il carro " Non credete alle favole" lanciava un messaggio preciso e lo spiegano gli ideatori. "Notizia vera o falsa? Immagine autentica o manipolata? Sarà Cappuccetto Rosso o il lupo cattivo? Rispondere a queste domande non è semplice. Trovare la verità nella giungla di informazioni presenti su Internet è impresa ardua: notizie false, distorsioni della realtà e teorie pseudoscientifiche sono all’ordine del giorno e vengono diffuse all’intera società, ad uso e beneficio del mercato, attraverso i media e i social, per plasmare le idee ed orientare le decisioni del gregge di lettori. Una delle principali sfide della società moderna consiste dunque nella capacità di saper valutare la veridicità dei contenuti".

Le altre fasce, invece, sono andate alle reginette Martina Lombardelli per Albinia (Eleganza), Givevra Sassi per Centro 2.0 (Dance), Emily Allegro per Fonteblanda (Grazia), Valeria Fiorini per Neghelli (Allegria), Paola Zagrean per Neghelli (Portamento) e Martina Grandi per Stazione (Sorriso). L’edizione numero 53 del Carnevaletto ha fatto registrare 21mila presenze.

Michele Casalini