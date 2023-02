’Carnevaletto da tre soldi’ Entusiasmo per il gran finale

Carnevaletto da tre soldi di Orbetello, ultime sfilate e grande entusiasmo. Ne abbiamo parlato con il presidente del comitato Organizzatore, Giorgio Stefanizzi che ha subito evidenziato che ci sono grandi aspettative sul numero dei presenti e partecipanti anche per la sfilata di oggi domenica 26 febbraio. Si parte alle ore 14,30 nel pomeriggio, in Corso Italia, con la sfilata dei sei grandi carri allegorici, la sfilata di centinaia di maschere multi colore i cui vestiti sono stati cuciti dalle sarte del carnevale. Fervono, hanno detto Giorgio Stefanizzi e Giorgio Caoletti, gli ultimi ritocchi dei gruppi dei carristi, decine di persone, per le ultime sfilate e l’assegnazione del Premio Carrissimo 2023: Albinia con il carro " Andra’ tutto bene?" dedicato alle speranze dopo pandemia e guerra. Rione Centro 2.0 con il tema " scacco matto". Fonteblanda, con il carro allegorico balla che ti passa. Gruppo carristi Neghelli con un carro satirico. Neghelli in Armonia con un carro allegorico dedicato ai bambini, la vita à bella e altrettanto la natura. Infine il Rione Orbetello Scalo, con un carro che richiama molti aspetti delle tradizioni messicane. Le sfilate previste anche nei primi giorni di marzo ed una in notturna. Questo evento ha contribuito a portare un discreto movimento turistico ad Orbetello fra gennaio, febbraio e marzo. Soddisfatti l’assessore Maddalena Ottali ed il sindaco Andrea Casamenti.

Michele Casalini