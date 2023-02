Carnevaletto, altro successo E c’è anche la mostra di foto

Ancora migliaia di persone alla seconda sfilata del Carnevale di Orbetello dei carri dei rioni di Albinia, Centro, Fonteblanda, Gruppo Carristi Rione Neghelli, Neghelli in Armonia, Stazione. Presenti inoltre decine di gruppi e maschere, con tanti costumi lavorati a mano, con la partecipazione del Corpo Bandistico "Giuseppe Verdi" di Magliano.

E’ stata inoltre inaugurata la mostra fotografica, di bozzetti e disegni del "Carnevaletto da tre soldi". Allestita nei locali del Palazzo del Frontone di Talamone, in piazza del Duomo, resterà aperta fino a marzo.

"Anche domenica scorsa – dicono Giorgio Caoletti e Giorgio Stefanizzi – è stato un successo di pubblico, di luci multicolori e di effetti speciali, la conferma del grande lavoro dei carristi, delle sarte e di tutti gli organizzatori, oltre agli artigiani della cartapesta. E alcuni cittadini chiedono che la mostra inaugurata domenica possa essere trasformata in una rassegna artistica e culturale permanente, visto che di locali ce ne sono molti nel Palazzo del Frontone di Talamone, in modo da farne un motivo di richiamo e di visita anche per le scuole di tutta la provincia. Aggiungendo qualche personaggio o figura dei carri allegorici in cartapesta".

Prossimo corso mascherato in programma domenica, sempre a partire dalle 15.30, in Corso Italia.

In un mese dove le presenze turistiche non sono certo al massimo, questa kermesse, sponsorizzata dal Comune di Orbetello costituisce un motivo di richiamo e di interesse per molti appassionati del Re Carnevale provenienti dai paesi vicini e dell’Alto Lazio.

Michele Casalini