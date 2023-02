Carnevale, una festa dietro l’altra

Proseguono gli appuntamenti del Carnevale Follonichese con feste in maschera, concerti e mostre a tema. Oggi, torna l’appuntamento con il concerto di Carnevale della banda cittadina Giacomo Puccini. Il concerto, organizzato in collaborazione con il Comitato Carnevale di Follonica, si terrà alle 21.15 con ingresso libero nella Sala Tirreno, in via Bicocchi 53A. Durante la serata le reginette dei rioni presenteranno i brani in esecuzione. Il giorno seguente alle 15, in via dell’Agricoltura 571, negli spazi della Ginestra, si terrà il Carnevale dell’amicizia, a cura di Rino Magagnini e Assunta Caruso, con la collaborazione di Paolo Buti, Italia Nostra Maremma Toscana, Atelier di Casetta, l’associazione Urlapicchio, la cooperativa Arcobaleno, il Coeso – Società della Salute, progetto Dopo di noi, e con le creazioni Apollo di Fabio Apollinari. Sabato 18, invece, nel parcheggio di Bricolarge, in zona industriale alle 16 si terrà il Carnevale dei bambini, con animazione e buffet. Infine, domenica il Casello Idraulico aprirà le porte per la mostra delle opere in cartapesta della Scuola Cartapesta di Follonica, a cura di Pier Vittorio Cacialli, Franca Segnini e Stefano Barbi.

Domenica invece si terrà la seconda sfilata dei carri allegorici e alle 14.30, nel circuito cittadino del lungomare Carducci, si potrà assistere all’esibizione della banda in maschera, con le majorette di Piombino. A fine sfilata in piazza a Mare verrà organizzata la premiazione della reginetta del Carnevale 2023.

Per permettere il regolare svolgimento del Carnevale per le sfilate, la Polizia municipale ha istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta nei giorni delle sfilate, per consentire il passaggio dei carri allegorici, dalle 7.30 fino alle 21, e comunque fino al termine delle attività di pulizia, nelle vie e nelle seguenti piazze: lungomare Carducci, via Albereta, via Gorizia, via Giacomelli nel tratto compreso fra l’intersezione con via Gorizia fino all’intersezione con viale Carducci, via Bicocchi dal civico 1 all’intersezione con via Albereta, piazza XXV Aprile e l’area ex Ilva, nel parcheggio adiacente al palazzo comunale. Il divieto di transito dalle 7.30 fino alle 21, e comunque fino al termine delle attività di pulizia, è previsto su via Fratti, nel tratto compreso tra via Marconi e via Roma (ztl) e via Zara (ztl).

Il divieto di transito e sosta con rimozione coatta, negli stessi giorni, dalle 7.30 fino alle 21 e comunque fino al termine delle attività di pulizia, è previsto nelle vie e nelle seguenti piazze: via Zara, piazza Guerrazzi, nel tratto compreso tra il p.c. 24040 e via Carducci, e nell’area adiacente a via Zara e a piazza Guerrazzi, dove si trova la giostra.