Carnevale, oggi è il grande giorno Prima uscita dei carri a Follonica

E’ iniziata ieri la 54esima edizione del Carnevale follonichese. Partita, come vuole la tradizione, con l’arrivo di "Re Carnevale", alias Giacomo Pastorelli, molto conosciuto all’interno del Carnevale, che ha parlato alla cittadinanza recitando una poesia scritta da Anna Barcelli, presidente dell’associazione reginette Carnevali Follonica, lanciando un appello contro la diversità di genere. "Ed ecco che in tv Drusilla s’affaccia – ha detto Re Carnevale – ma mica per fare una figuraccia anzi…io qui ci metto la mia faccia. Per cambiare quest’ariaccia …dei benpensanti… e vai a sapere quali sono i loro amanti… Perché ora i tempi son maturi e io lo dico anche a voi duri: non esistono differenze non siam mai state persone diverse". Il corteo è iniziato proprio dalla piazza del Comune, per omaggiare i 100 anni della città. Insieme al "Re Carnevale" anche le otto reginette dei rioni che dalle 16 sono scese dal Municipio per dare il via all’edizione della ripartenza "post-Covid". Insieme al Re, le reginette hanno iniziato il loro viaggio per le vie dela città: prima tappa piazza a Mare, dove è stata issata la bandiera del Carnevale follonichese, gesto che ha dato il via ufficialmente alla kermesse mascherata. Ma il viaggio di "Re Carnevale" è proseguito per lungomare Carducci e via Bicocchi, per entrare poi da via Amorotti in piazza Sivieri.

Quella di ieri è stata anche l’occasione per vedere per la prima volta da vicino le otto reginette che si sfideranno a colpi di musica e balli: Noemi Bruno, Angelica Achilli, Giulia Barbafieri, Eleonora Verdini, Selena Doncovio, Clarissa Clemente, Melissa Montagnani e Matilde Achilli. Sono loro, scelte dai rioni, che dovranno rappresentare la bellezza e la spensieratezza di un periodo dell’anno particolare. Una festa, dunque, quella di ieri che ha visto la partecipazione anche di Radio Diffusione Follonica che in filodiffusione in via Roma, haproposto canzoni, interviste e animazione. C’è stato anche il Torneo di burraco, che si è svolto al centro Auser, mentre al Casello Idraulico si è svolta l’inaugurazione della mostra delle opere della scuola di "Cartapesta" di Follonica. Ma il Carnevale è anche sport: ieri pomeriggio c’è stata la prima tappa della "Coppa Carnevale" di vela organizzata dalla Lni per le classi Optimist, Ilca e Rs Feva. Oggi infine inizieranno le sfilate: dalle 14.30, sul lungomare, prenderà il via la prima sfilata. Le altre sfilate sono in programma nelle domeniche del 19 e 26 febbraio e in quella del 5 marzo. Domenica prossima poi sarà eletta la reginetta "Miss Carnevale" in piazza a Mare mentre domenica 26 i giurati saranno al lavoro per scegliere il carro e la mascherata più belli: verdetti il 5 marzo.