Carnevale, gli eventi da oggi a martedì. Poi calerà il sipario

Anche all’Argentario arriva il Carnevale. Quella di giovedì grasso sarà la prima giornata dedicata alle feste in maschera sul Promontorio, con tanto divertimento per grandi e piccini, tutti pronti a indossare le proprie maschere per l’occasione. Oggi alle 15, in via Roma a Porto Santo Stefano, il rione Valle e i negozianti organizzano una festa con musica e sfilata, pop corn e zucchero filato. Ma il Carnevale non finisce qui: martedì grasso, ovvero il 4 marzo, saranno ben tre le feste nei due centri abitati. A Porto Santo Stefano alle 15,30, nel piazzale dei Rioni, con il Carnevale dei Bambini con musica, balloon e truccabimbi. Poi, dalle 21 alle 24, la piazza sarà teatro del Carnevale dell’Argentario a cura della Proloco e del Comune, con Dj Megawatt Carnival Party. A Porto Ercole la festa sarà organizzata dall’associazione il Girotondo Aps, in piazza Indipendenza dalle 15,30.