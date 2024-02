Carnevale, ci siamo. Oggi arriva il Re. Domani la prima sfilata

Si inaugura oggi, con il tradizionale arrivo di Re Carnevale e l’alzabandiera in piazza a Mare, la 57esima del Carnevale di Follonica. Il vernissage del Carnevale è ormai un appuntamento tradizionale e collaudato: alle 16,30 di oggi il carro del sovrano partirà dalla piazza antistante il Comune di Follonica per poi percorrere il centro cittadino accompagnato a bordo dalle otto reginette dei rioni. Prima tappa del minicircuito quella di piazza a Mare dove verrà issata la bandiera ufficiale del Carnevale, poi l’appuntamento sarà in piazza Sivieri, dove il re pronuncerà il suo tradizionale discorso. Domani due eventi: la mattina alle 9, ma il ritrovo per i concorrenti sarà alle 7,30, nella sede del circolo Lni Follonica, dove andrà in scena la 34esima Coppa Carnevale di pesca subacquea; e alle 14,30 per la prima sfilata dei carri e delle mascherate nel circuito sul lungomare. Ssfileranno i carri del rione Capannino, "La Rinascita", reginetta Annalisa Di Maio; Cassarello, "Maledetta Primavera", reginetta Alexia Barni; 167 ovest, "Gioca bambino, non smettere di sognare", reginetta Elisa Sassara; Centro, "Il treno per un mondo migliore", reginetta Jennifer Sini; Chiesa, "In Vino Veritas", reginetta Francesca Senesi; Pratoranieri, "Non tutto è realizzabile ma si può sognare e rincorrere i desideri", reginetta Lucia Todini; Senzuno, "Senz’1 Circus", reginetta Chiara Pinzaferri; Zona Nuova, "Alla corte del Carnevale ogni scherzo vale", reginetta Alessia Cappelletti.