"Carnevale, basta strumentalizzazioni"

"Non strumentalizziamo il Carnevale". Inizia così la disamina di Alberto Aloisi, esponente di "In Movimento per Follonica". "In qualità di ex assessore - aggiunge - avevo predisposto un lavoro economicamente sostenibile, mi aspettavo legittimamente la predisposizione del bando di gara per la realizzazione dell’opera. Fosse dipeso da me la Cittadella ci sarebbe già stata da un bel pezzo. Non fu così, e nel 2016 si scelse, ripartendo da capo, la via del progetto di finanza di cui stiamo parlando oggi. Un’operazione che continua a non piacermi perchè altera e distorce la funzione dei comuni: spostare in un’altra area i cantieri comunali per far spazio ad un supermercato significa trasformare il contesto urbanistico sulla base del quale altri operatori avevano fatto investimenti". Poi chiude: "Nel giro di pochi metri operano già tre supermercati che non potranno non risentire dell’arrivo di quello nuovo. Tanto più che Follonica è demograficamente in calo e il commercio in centro, è in grossa difficoltà".