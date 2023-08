Carlo Conti torna ai "Pescatori" di Orbetello: la serata per la laguna Carlo Conti torna a Orbetello per sostenere i pescatori e sollecitare i problemi della laguna, come la pulizia delle sponde e il risanamento ambientale. Iscrizioni aperte alla cena di gala organizzata dalla cooperativa "La Peschereccia" e dall'Associazione Laguna art factory.