Carenza di operatori "Il Governo lo sa per questo stanzierà nuove risorse"

di Steven Santamaria

Un convegno cruciale, quello dell’Anaao Assomed svolto nella mattinata di ieri all’ospedale Misericordia, alla presenza del sottosegretario del Ministero della Salute, Marcello Gemmato, per parlare delle criticità presenti nella sanità pubblica e delle possibili soluzioni, per quanto riguarda l’area grossetana. "Sono qui – dice Marcello Gemmato – per portare la vicinanza del Governo Meloni alle strutture pubbliche sanitarie. Il tema della carenza dei professionisti sanitari è sempre all’ordine del giorno. Evidentemente è stata sbagliata una programmazione sanitaria negli anni precedenti e stiamo cercando di mettere in campo una sanità pubblica che possa contare innanzitutto su una forte dotazione economica del sistema sanitario nazionale. Nel 2023 abbiamo dotato di 2 miliardi e 250 milioni il fondo sanitario nazionale, nel 2024 sarà di 2 miliardi e 300 milioni e nel 2025 di 2 miliardi e 600 milioni. A questi si aggiungono 1 miliardo e 400 milioni del decreto Bollette, in conversione alla Camera dei deputati. Sono quindi più di 8 miliardi di euro per la sanità. Ma oltre a questo serve anche una riflessione per immaginare nuovi modelli organizzativi ed ecco perché sono qui oggi: per conoscere la situazione della sanità toscana e recepire dai dirigenti delle strutture quelle che sono le criticità specifiche".

Al convegno, presente anche il direttore generale dell’Asl Area Sudest, Antonio D’Urso: "Questa è un’occasione importante – spiega –. Quest’oggi il sottosegretario Gemmato rappresenta il Governo e il tema delle risorse è fondamentale sia nelle politiche di governo, che nelle politiche regionali. Abbiamo, al momento, una crisi di risorse economico-finanziarie e una crisi di risorse professionali. Il fatto che Gemmato sia venuto qui ci conforta sull’importanza delle risorse e sulla necessità di avere una sanità sempre più pubblica e sempre più vicina ai cittadini".