Carcere, siamo alla svolta L’ex caserma Barbetti al Ministero della Giustizia

L’ex caserma Rotilio Barbetti diventerá presto il nuovo polo penitenziario di Grosseto. Martedì 26 settembre saranno firmati a Firenze i verbali di consegna dell’ex caserma di artiglieria tra il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia. Giunge finalmente a compimento una complessa operazione amministrativa che ha compiuto i suoi primi passi nel 2019 con la sottoscrizione dei primi protocolli di intesa tra agenzia del demanio, ministero della difesa e ministero della giustizia. Con la presa in consegna dell’ex caserma Barbetti, prenderà il via la fase di riconversione edilizia delle vecchie strutture militari in istituto penitenziario. Una volta perfezionata questa complessa operazione, il Comune di Grosseto potrà formalmente avviare le trattative per l’ottenimento della struttura carceraria di Via Saffi, restituendola finalmente alla città. Con la riconversione dell’ex caserma Barbetti, Grosseto avrá dunque Il nuovo carcere, finalmente adeguato ai necessari standard di sicurezza. La riconversione dell’ex deposito di artiglieria, si inquadra nell’ambito del progetto nazionale di rifunzionalizzazione delle carceri, da anni alle prese con il problema del sovraffollamento. "Doveroso il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo". Queste le prime parole di commento del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che, insieme al vicesindaco e assessore Bruno Ceccherini, ha voluto ringraziare in particolar modo l’Ufficio Demanio.

"Finalmente, con questa firma, giunge all’atto finale per quanto riguarda la parte burocratica iniziata nel 2019 – inizia il deputato di FdI Fabrizio Rossi – Uno dei nostri cavalli di battaglia da sempre portati avanti in città, sia dal sottoscritto in veste prima di amministratore locale, e adesso anche da parlamentare". Poi chiude: "Sarà una operazione complessa, ma una volta perfezionata, darà modo al comune di Grosseto di poter avviare le trattative con il ministero della Giustizia per la riconversione dell’ex caserma in nuovo carcere. Una struttura, quest’ultima, adeguata a tutti gli attuali standard di sicurezza e rivolta alla risoluzione del sovraffollamento delle strutture carcerarie, così da ‘liberare’ il vecchio e obsoleto carcere di via Saffi, una struttura in pieno centro storico cittadino, così da renderlo fruibile per altro uso".