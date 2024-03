Carabinieri sfondano la finestra e salvano la vita a un’anziana

Una donna di 85 anni è stata salvata dai carabinieri di Roccastrada che hanno sfondato la porta finestra della sua abitazione e hanno permesso al personale del 118 di salvarle la vita. L’episodio è accaduto a Roccastrada, in un’abitazione di via Mazzini. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. In paesi come Roccastrada ci si conosce abbastanza bene tutti e così quando i vicini non hanno visto le persiane aperte di casa della signora hanno provato prima a suonare il citofono, poi a chiamarla al telefono. La donna però non ha risposto così è stato allertato il 118. Sono stati attivati anche i Vigili del fuoco ma nell’attesa, visto che comunque la squadra sarebbe dovuta arrivare da Grosseto, l’allarme è arrivato anche alla stazione dei carabinieri di Roccastrada che sono giunti per primi sul posto e hanno deciso di intervenire. I militari sono saliti sul balcone e hanno sfondato una finestra, successivamente hanno aperto la porta ai professionisti sanitari. L’anziana era sul suo letto, in stato confusionale e l’intervento del 118 è stato fondamentale.