Carabinieri a lezione di "Cyberbullismo"

GROSSETO

Nell’ambito delle iniziative svolte dai Carabinieri nella provincia, il Comando Compagnia di Grosseto ha tenuto una conferenza agli studenti del Polo Tecnologico "Manetti-Porciatti" sul tema del bullismo e cyberbullismo, abuso di alcool e uso di sostanze stupefacenti. È stato spiegato come dietro al fenomeno del bullismo, non qualificato come reato di per sé dall’ordinamento italiano, si celino una serie di condotte che configurano reati di diverso tipo, contemplati dalla legge penale: percosse, lesioni personali, furto, rapina fino ad arrivare allo stalking. Molto spesso i giovani non conoscono la vera gravità di questi fenomeni, così come le conseguenze delle loro azioni. l’intento della campagna è quello di sviluppare e sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità, cercando di sviluppare altresì una coscienza critica ed un maggior senso di responsabilità su temi sempre più attuali e di maggiore allarme sociale.