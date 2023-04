Cappotta con l’auto Trentasettenne grave

Grave incidente ieri mattina sulle strade maremmane. Un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito sulla strada di Montemassi (che si trova nel comune di Roccastrada) in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto la sua auto. L’incidente è accaduto intorno alle 10.40 lungo la Strada provinciale 19. Ancora non è nota la dinamica dell’accaduto, si sa solo che nell’impatto non sono rimaste coinvolte altre vetture o persone. Molto probabile che l’uomo abbia perso il controllo dell’auto e sia uscito di strada. In quel punto poi ci sono dei profondi avvallamenti e l’auto è cappottata più volte. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Roccastrada che ha trasferito il 37enne all’ospedale della Misericordia di Grosseto che adesso si trova ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e i Vigili del fuoco che hanno ripristinato la viabilità e messo in sicurezza l’auto che stava perdendo pericolosamente molti liquidi a causa dell’impatto.