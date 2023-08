Capponi: "Rischio di contraccolpi importanti" a Grosseto

di Steven Santamaria

Il reddito di cittadinanza si avvia verso la sua conclusione entro la fine del 2023. Sono circa 169.000 in Italia i beneficiari del reddito di cittadinanza che nei giorni scorsi hanno ricevuto il messaggio dall’Inps, relativo alla sospensione del reddito, e fra di loro anche molti grossetani. A schierarsi dalla loro parte, compatti, i sindacati, che consideravano questa misura una forma di contrasto alla povertà. "La posizione della Uil è abbastanza chiara – dice Federico Capponi, segretario provinciale della Uil – Non condividiamo assolutamente questa decisione drastica. Questa era una misura utile a ostacolare la povertà. C’è il rischio di contraccolpi importanti soprattutto in una provincia come la nostra dove le politiche del lavoro non sono ben strutturate e sono basate più che altro su impieghi di tipo stagionali. Ci preoccupano molto le politiche attive, che in questi anni non hanno operato come dovrebbero. Purtroppo le opportunità di lavoro nella nostra provincia non abbondano, quindi il Centro per l’impiego dovrebbe attivarsi per provvedere ad una formazione idonea al nostro territorio. Noi ci prepariamo a dover andare incontro ad una crisi sociale, per quanto riguarda soprattutto la nostra provincia" .

"A differenza di quanto mi aspettassi, non c’è stato grosso movimento nei nostri uffici – spiega Francesca Venturini –. Da venerdì, sono venute circa una ventina di persone fra i 40 e i 50 anni. Noi come patronato Acli, in media, facevamo circa 260 domande all’anno. La nostra posizione in merito al reddito di cittadinanza è sempre stata abbastanza chiara: abbiamo sempre appoggiato questo strumento perché tutelava le persone più fragili. Comunque attendiamo sviluppi nei prossimi giorni". "Il reddito di cittadinanza – spiega Katiuscia Biliotti, segretaria generale Cisl – è stato importante perché ha aiutato le persone che sono in difficoltà dal punto di vista economico. Non ci dimentichiamo, però, da dove nasce, visto che la misura è stata pensata durante la pandemia per dare un sostegno alle tante persone che avevano o perso il lavoro o chiuso l’attività: come ad esempio coloro che lavoravano nel turismo. In Italia, in ogni caso, non possiamo continuare ad andare avanti solo con l’assistenza ma dobbiamo creare lavoro tramite ricchezza, che si concretizza, a sua volta, facendo investimenti. Oltre a questo devono funzionare benissimo anche le politiche attive del lavoro, perché finché non funzioneranno le persone non troveranno impieghi adeguati. La necessità, quindi, è proprio quella di formare le persone affinché ci sia corrispondenza tra la domanda e l’offerta di lavoro".