Caporalato, condannati in tre: sfruttavano i lavoratori nei campi

Sfruttamento dei lavoratori: in altre parole, caporalato. Tre cittadini di origine marocchina sono stati ritenuti colpevoli, dopo essere finiti sotto accusa sei anni fa, dopo che i carabinieri avevano raccolto le dichiarazioni di tre lavoratori agricoli e loro connazionali. Lavori di fatica in agricoltura, con sveglia alle 3 e inizio del lavoro alle 6 e nei campi fino alle 17. Senza pause. E con paghe risibili. Sono queste le contestazioni mosse dalla Procura per quello che era avvenuto a Scansano tra il 2015 e il 2016. Fatti per i quali il giudice Stramenga ha riconosciuto la responsabilità di un 49enne condannato a un anno e 8 mesi, titolare dell’azienda agricola, un 47enne e un 43enne, condannati ciascuno a un anno. Secondo l’imputazione ci sarebbe stata un’attività organizzata di intermediazione: sarebbero stati i tre ad aver reclutato mano d’opera, organizzando l’attività di lavoro nei campi secondo la modalità di sfruttamento, con violenze, minacce e intimidazioni.