Capodanno in piazza. La Solmine è sponsor

Erano un bel richiamo per il comprensorio metallifero quei mercatini di Natale che si svolgevano nella frazione di Bagno con i commercianti, grazie alla loro Associazione, che mettevano a disposizione esperienza e collaborazione. Ma, finiti quegli appuntamenti, con vero da parte dei residenti, ecco che le attenzioni per la frazione si spostano sulla notte di San Silvestro. Il Comune conferma l’intenzione di realizzare una festa gratuita nella notte di Capodanno, nel centro di Bagno, in via Marconi e in piazza Di Vittorio.

La sindaca Stefania Ulivieri (nella foto) chiede, per questa ragione, la collaborazione e la partecipazione alle diverse realtà associative ed imprenditoriali del territorio che potrebbero risultarne interessate. Ed allora arriva dalla società Nuova Solmine una risposta con la volontà di sostenere il progetto attraverso una sponsorizzazione di 4.000 euro, per dare maggiore importanza e rilevanza alla manifestazione dell’ultimo giorno dell’anno. Da questa società, fra l’altro, sono arrivate sponsorizzazioni anche per la stagione estiva mirate in particolare al festival del Teatro delle Rocce grazie ad un contributo che ha permesso di rendere ancora più spettacolare, dal punto di vista artistico, la serie di incontri nello scenario del teatro scenografico più rilevante della Toscana.

Roberto Pieralli