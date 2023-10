Capire il futuro tra scienza e astrologia a Grosseto: incontro con Sforzi e Marangoni

Come capire il futuro? Dalla scienza fino all’astrologia si formulano previsioni su quello che sarà il domani. Ma qual è la verità? Ed esiste una verità? Se ne parlerà al Museo di storia naturale della Maremma oggi alle 17: ospite del direttore Andrea Sforzi è Roberto Marangoni, docente all’Università di Pisa, che presenterà il suo libro "Te l’avevo detto! Dall’astrologia alle scienze della complessità: come capire il futuro". Ingresso gratuito. Sarà un viaggio tra sistemi più o meno predicibili: al pubblico sarà richiesto di formulare predizioni interattive su scenari selezionati e alla fine, dai risultati dei test, ciascuno potrà valutare così la propria efficienza come predittore. "Formulare previsioni sull’evoluzione di un fenomeno – spiega Roberto Marangoni – è un atto spontaneo cui nessuno sfugge: dai media più blasonati, ai discorsi da bar, ai post sui social, appena un evento si manifesta è sommerso da un diluvio di predizioni, che in massima parte non hanno alcun fondamento. Ma è possibile formulare previsioni scientificamente fondate? Altri sistemi sono intrinsecamente non predicibili, altri ancora vivono di impredicibilità e non ammettono metodi per predirne l’evoluzione, pena la distruzione del sistema stesso.