"Capanne, acqua marrone dai rubinetti. Ora basta"

Fino a che è stato un luogo di attività minerarie con tanti residenti è stato considerato poi, dopo la chiusura delle miniere, il centro abitato di Capanne, è stato completamente dimenticato. "È vero ci sono pochi residenti oggi, certo non quelli di quando la miniera era in funzione, ma se i cittadini hanno diritti a servizi minimi, questi devono essere garantiti – inizia Daniele Gasperi del Pci – Così come di consueto e probabilmente per una rottura dell’acquedotto l’acqua che arriva dai rubinetti è marrone, probabilmente carica di terra e detriti che non consentono un uso domestico o per l’igiene personale e rischiano di rompere elettrodomestici come lavastoviglie e lavatrici". Questa situazione si ripete regolarmente e periodicamente e, come nell’ultimo caso di qualche giorno fa, si protrae per almeno un paio di giorni. "Nessuno pensa dall’Acquedotto al Comune a inviare acqua per usi alimentari e igienici, tenendo presente, tra l’altro, che ci sono persone non autosufficienti alle quali vanno garantite continuativamente pulizia e attenzioni – aggiunge – Tutto questo avviene nonostante le segnalazioni tempestive e numerose che si susseguono e i residenti ci dicono che non si vedono segnali di attenzione". Una situazione quella di Capanne che dà l’idea di come si abbandonino i centri abitati minori che viene amplificata anche da altri fattori come la percorribilità della strada Massa – Capanne, interessata da una frana che potrebbe essere pericolosa anche per i residenti. "Infine ma non per ultimo – chiude – la soppressione delle corse del trasporto urbano avvenuta senza un minimo di coinvolgimento o comunicazione ai residenti e che mette in condizione di isolamento i cittadini più fragili che non possono usufruire di mezzi privati".