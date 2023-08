"Capalbio Libri": Napoletano e Bazzi incontrano il pubblico al Cinema di Borgo Carige

Nuovo doppio appuntamento oggi con "Capalbio Libri" che oggi però, a causa delle previsioni meteo non buone, cambia location: incontri nella sala Tirreno del cinema di Borgo Carige. Alle 20 apre la serata Roberto Napoletano con "Riscatti e ricatti. Il miracolo nascosto di Draghi, gli intrighi contro l’Italia e la scommessa di Giorgia Meloni". Dialoga con Franco Bechis. Letture di Marta Mondelli.

In questo libro si racconta il miracolo nascosto che gli intrighi nazionali e internazionali hanno provato a bloccare. Un viaggio tra partiti intimoriti di perdere potere e lobby di burocrati affamati di rendite. Roberto Napoletano è stato direttore del "Sole 24 Ore" (dal 2011 al 2017) e di tutte le testate del gruppo azione web e specializzata), e direttore editoriale del gruppo multimediale 24 Ore. Dall’aprile 2019 è direttore del "Quotidiano del Sud l’Altravoce dell’Italia".

Alle 22 con Jonathan Bazzi (nella foto) che presenterà "Corpi minori" intervistato da Angelo Molica Franco. Letture Marta Mondelli. Corpi minori racconta la formazione di un ventenne in chiave ultracontemporanea. Il viaggio del protagonista da Rozzano a Milano, dalla periferia alla città, non è solo fisico, ma è la metafora di un cambiamento profondo. Bazzi, dopo gli studi in Filsofia ha scritto racconti inclusi in antologie e riviste.