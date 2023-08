Capalbio: Libri Carone e Monda, protagonisti della cultura

Ancora due appuntamenti con "Capalbio Libri" che torna oggi in piazza dei Pini.

Alle 20 Martina Carone (nella foto) presenta "La candidata vincente. Da Margaret Thatcher a Giorgia Meloni, storie di donne che hanno cambiato la politica". Sarà persente Mariastella Gelmini. Conduce Giulia Cerasoli. Letture di Stefano Goracci.

Tutte le candidate vincenti hanno dovuto fronteggiare accuse di incompetenza, intrusioni nella vita privata, critiche sull’aspetto fisico o sulla gestione della maternità. Tutte hanno dovuto affrontare il doppio degli ostacoli dei politici uomini. Dalle prime ministre inglesi a Hillary Clinton, da Marine Le Pen ad Angela Merkel, fino a Sanna Marin e Alexandria Ocasio-Cortez, Martina Carone ricostruisce le storie di nove donne che sono riuscite a conquistare cariche governative di prestigio o ruoli di primo piano nelle proprie compagini politiche, scalando i sondaggi e guadagnando la fiducia degli elettori.

Il secondo appuntamento prenderà il via alle 22 con Antonio Monda che presenta "Il numero è nulla". Intervista di Giancarlo Leone. Letture Irene Grazioli Fabiani.

Con un romanzo in cui le atmosfere e i ritmi serrati dell’hard-boiled si fondono con una rigorosa ricostruzione storica e un acuto e dolente ritratto psicologico dei protagonisti, Antonio Monda continua il suo racconto romanzesco di New York, la città dove tutto accade, il cuore pulsante del sogno americano.

Antonio Monda vive a New York, dove insegna alla New York University. Collabora con il quotidiano "la Repubblica" ed è titolare della rubrica "CentralPark West" per Rai News. È il direttore artistico del festival letterario "Le Conversazioni".