Caos Venator Lavoratori in assemblea "La pazienza è finita Un piano per il futuro"

Cresce la preoccupazione allo stabilimento Venator di Scarlino. I lavoratori dell’azienda chimica si sono infatti riuniti in assemblea generale per discutere sulla difficilissima situazione della fabbrica a seguito delle comunicazioni dell’azienda, la multinazionale inglese, che annunciano la fermata delle attività a giugno e nessuna o pochissime garanzie di ripartenza se le cose dovessero trovare una quadra. "Da anni ormai i lavoratori vivono nell’ incertezza del loro futuro occupazionale - scrivono -, da dicembre siamo in cassa integrazione al 30%, molti colleghi hanno lasciato l’azienda per questa incertezza, adesso si prospetta la cassa integrazione a zero ore per molti mesi e al momento nessuna garanzia di ripartenza. Dopo due anni di rimpalli tra azienda e Regione le ripercussioni arrivano direttamente sui lavoratori, ovvero sull’anello debole della catena". Poi proseguono: "Abbiamo bisogno che ognuno faccia in fretta la propria parte, l’azienda deve produrre i documenti integrativi richiesti al progetto presentato per la discarica temporanea, e la Regione con un impegno straordinario dovrà analizzare tali documenti nella maniera più rapida possibile, ci auguriamo entro al fine di maggio e deliberare almeno sulla verifica di "assoggettabilità Via". Secondo i lavoratori "tutto questo per far sì che l’azienda possa avviare le operazioni e gli investimenti per la ripartenza in tempi rapidi, e dal giorno dopo pensare a presentare il progetto per la discarica permanente accanto a quella temporanea e per la discarica nella cava della Vallina, senza ogni volta alzare la posta in gioco. Oltre a questo chiediamo che venga presentato un credibile piano per il futuro, che comprenda la riduzione della produzione di gesso, e miri a rafforzare l’occupazione nel nostro sito produttivo. Vogliamo quindi che le parti in gioco, Regione e azienda, dimostrino di voler davvero la continuità produttiva di questo stabilimento, producendo iter autorizzativi rapidi e investimenti mirati alla riduzione del gesso. E’ ora di giocare a carte scoperte da parte di tutti, chiediamo un serio incontro operativo, dato che sembra ci sia la disponibilità di tutte le parti in gioco, alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori e discutere fino ad arrivare ad un piano concreto e operativo che indichi chi fa cosa e in quali tempi, perché questa è l’ultima possibilità di salvare questo importantissimo sito produttivo perché la pazienza dei lavoratori è finita, non resteremo passivamente a guardare dilapidare un patrimonio di lavoro buono e tutelato che il nostro territorio non sarà più in grado di rimpiazzare. Diamo pertanto mandato alla Rsu – chiudono – per richiedere impegni concreti a azienda e governo Regionale e danno mandato di mettere in campo le adeguate azioni di lotta e di dimostrazione per salvaguardare gli interessi ed i diritti dei lavoratori".