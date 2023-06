Caos Bolkestein "Le strutture balneari restino fuori dalle aste Serve un indennizzo"

In questi giorni l’Agenzia del Demanio ha inviato ai Comuni costieri toscani delle lettere in cui vengono richiesti dati tecnici sulle opere che insistono sulla concessione, allo scopo di verificarne la facile o difficile rimozione e procedere poi all’incameramento di queste ultime. E alcuni Comuni a loro volta si sono già mossi inviando delle lettere nelle quali comunicano ai gestori degli stabilimenti balneari l’avvio da parte del Demanio del procedimento di incameramento delle opere inamovibili. "A livello provinciale l’unico Comune che si è già mosso inviando la lettera ai gestori degli stabilimenti balneari è Orbetello – inizia Andrea Fidanzi, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Demaniali – E Confartigianato, ha chiesto subito chiarimenti perchè la cosa preoccupa. L’incameramento è il procedimento attraverso il quale, nel momento in cui scade la concessione, lo Stato incamera la struttura di difficile rimozione, per poi concederla in affitto al concessionario successivo. Si crea così un vero e proprio paradosso, secondo il quale l’imprenditore che ha sostenuto l’investimento iniziale per realizzare la struttura, la perde senza indennizzo, e solo nella migliore delle ipotesi, al rinnovo delle concessioni, la può riavere in affitto, pagando un canone elevatissimo. I balneari sono preoccupati anche dalla tempistica perché, in piena stagione turistica, devono provvedere a inviare la documentazione richiesta con un ulteriore aggravio di costi". "C’è anche chi sta valutando di impugnare la lettera davanti al Tar – chiude –perché non è accettabile che ci si accinga a procedere all’incameramento in cui ancora non ci sono né i decreti attuativi né gli indirizzi politici in merito e, soprattutto, non sono definiti con certezza i termini di scadenza delle concessioni. Domani siederemo al tavolo di concertazione governativa e ci auguriamo che il Governo identifichi un percorso chiaro e definito".