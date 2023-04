Caos al pronto soccorso Niente sala d’attesa "Siamo nel terzo mondo"

"Siamo ancora lì fuori al Pronto Soccorso di Massa, parcheggiati ad attendere notizie dei nostri cari e ormai sono anni che è così. La sala d’aspetto non ci sarà mai". Iniziano così Pci, Lega, Massa Comune, Italia Viva, Azione, e Fratelli d’Italia. "Oltre che alla crisi profonda del sistema sanitario – aggiungono – non si parla mai delle attrezzature, anche quelle minime, per il servizio. Dopo 3 anni dall’emergenza pandemia quella che poteva essere una cosa risolvibile in men che si dica è ancora in attesa di soluzione o meglio in attesa che la Asl individui ambienti dove accogliere i familiari che accompagnano i propri cari al presidio di Massa. Eppure dentro all’ospedale ci sono ampi spazi dove potrebbe essere allestita una stanza per i parenti". I cittadini protestano come possono: molte le denunce sui social. "Ci viene da pensare ed è un dubbio viene, tutto legittimo: se non si riesce a risolvere una banalità come questa, come si può avere fiducia e pensare che si possano risolvere gli altri e più gravi problemi che affliggono la sanità? Si ritorna quindi a chiedere un intervento veloce, abbiate il coraggio di rispondere con un no ma assumetevi la responsabilità di dire qualcosa, dirigenti dell’Asl e i sindaci del territorio, partendo da quello di Massa Marittima, chiedano all’azienda di risolvere il problema e non stiano fermi a leggere la rabbia dei cittadini sui social, si muovano senza limitarsi alle solite frasi di circostanza. Dal canto nostro – aggiungono – possiamo offrirvi un gazebo di nostra proprietà, molto meglio di quello che c’era precedentemente, per supplire, sino a quando qualcuno non ci metterà le mani in modo concreto e definitivo, ad accogliere le persone che non vanno al pronto soccorso per una gita di piacere e avrebbero diritto, almeno in un paese che si ritiene civile, ad avere un minimo di accoglienza nei momenti più o meno difficili che li aspettano fuori dalla struttura sanitaria". Poi chiudono: "L’ultimo post di un residente a Follonica che è stato scritto qualche giorno fa, che richiama tra l’altro l’iniziativa proposta da un architetto sempre residente nella città del Golfo, definisce con una parola molto adeguata una situazione: è da vergogna. Sono tre anni – chiude la minoranza – che nessuno ha ancora approntato una soluzione per risolverla".