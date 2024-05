Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano. Primo "Businnes Brunch" in Maremma

La Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano ospiterà la prima edizione del "Business Brunch". Una nuova iniziativa ideata e organizzata da Richard Harris e La Maremma delle Idee, la cui "missione" è di fare parlare fra loro persone che forse non si incontrerebbero altrimenti. Si terrà oggi, a partire dalle 12, alla Cantina dei Vignaio di Scansano con pranzo a buffet al costo di 25 euro con prenotazione obbligatoria (320 9616302, [email protected]). "Generalmente, una colonna portante di un’economia fiorente è lo scambio di idee e opportunità fra i protagonisti del mercato, anche quando possono essere in concorrenza fra loro – dicono gli organizzatori –. Una caratteristica dell’economia maremmana è la mancanza di punti (e momenti) di incontro al di fuori delle associazioni e delle istituzioni, che non possono essere aperti a tutti. Al Business Brunch imprenditori, investitori, informatici, innovatori, italiani e non, potranno conoscersi. Sono invitati anche gli enti e le amministrazioni locali". "Siamo molto felici di ospitare questo primo evento – aggiunge Sergio Bucci, direttore della Cantina –. Come cooperativa, da sempre seguiamo una filosofia basata sul lavoro di squadra come modo migliore per raggiungere l’obiettivo della qualità. Facciamo anche parte di una rete di cooperative d’eccellenza con cui abbiamo scelto di confrontarci e unire le forze".

Negli ultimi anni Richard Harris e "La Maremma delle Idee" hanno promosso diverse iniziative per facilitare lo scambio di idee dentro e fuori la Maremma: conferenze, mostre, incontri sociali, seminari e una rivista occasionale, sempre alla ricerca di soluzioni condivisibili.