Cantina del Rospo "riciclona" "Bottiglie di vetro riutilizzate"

Riusare le bottiglie invece che destinarle, se va bene, alla catena del riciclo. Quella che hanno in testa i titolari di Cantina del Rospo è una piccola grande rivoluzione. "È una cosa piccolissima, ma rivoluzionaria: iniziamo a riusare le bottiglie del nostro vino, perché una bottiglia di vetro è già lì, non serve distruggerla per crearne una uguale".

Con queste parole Tommaso Ciuffoletti, uno dei fondatori di Cantina del Rospo, lancia il progetto.

"Produrre vino ha un impatto in termini di emissioni di CO2 e la voce che pesa di più – spiega – è proprio quella relativa alla produzione delle bottiglie di vetro che impattano per circa 14 delle emissioni totali associate a una bottiglia di vino. Ecco perché è importante intervenire su questa voce. Il riciclo del vetro va bene, ma il riuso richiede meno energia e meno acqua e in generale ha un minore impatto. Certo deve essere fatto entro distanze non eccessive e noi inizieremo a riusare le bottiglie vendute al ristorante del paese".

La cantina si trova a San Giovanni delle Contee, paese conosciuto anche per l’osteria Maccalè gestito dalla cooperativa di comunità locale. "Abbiamo fondato questa cantina per cercare di non veder morire questo paese – prosegue –. Siamo nella seconda provincia meno densamente abitata d’Italia e una di quelle che si va spopolando più velocemente, il nostro comune è uno dei più poveri d’Italia, insomma è uno di quei posti dove vale la pensa sperimentare cose innovative. Anche se il vuoto a rendere lo si praticava normalmente fino a poco tempo fa".

Il progetto sta già registrando adesioni di altri locali e ristoranti del comune e anche altre cantine della zona sono pronte a partecipare al progetto.