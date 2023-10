Cantina Carnevala. Premio "Acrobata"

La Castagna in Festa quest’anno si è conclusa con l’assegnazione della prima edizione del premio "Acrobata della Castagna" rivolto alle cantine della festa. Erano 19 in totale e ad aggiudicarsi il premio è stata la Cantina della Carnevala. "Il contest fra le cantine – dicono gli organizzatori del premio – intende proseguire il percorso di crescita e di evoluzione positiva della festa. Questo premio vuole innescare una sana competizione e non minare l’unità della partecipazione che è l’elemento più bello e significativo e che ci aiuta ad essere una comunità più forte e consapevole". I criteri di valutazione della giuria andavano dai menu proposti, all’utilizzo dei prodotti del territorio fino alla gentilezza e simpatia dei cantinieri e l’allestimento e la cura degli ambienti. La giuria era composta dal sindaco Jacopo Marini, dal presidente Proloco, Filippo Mazzi, dal presidente Ccn, Valentina Bramerini e Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.