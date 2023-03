Cani e piccioni I problemi del centro

I piccioni hanno invaso il centro storico di Orbetello e i cani sporcano. "Per spirito civico e rispetto degli altri – affermano dal Circolo Acli della cittadina lagunare e della Costa d’Argento – siamo a rilevare due problemi sui quali si chiede un pronto intervento delle autorità sanitarie. Il centro storico è invaso dai piccioni, che sporcano terrazzi, balconcini, e davanzali senza che si riesca a fare qualcosa. Come si sa sono pericolosi e con il loro guano possono trasferire sull’uomo malattie importanti e pericolose per l’uomo". E poi cani. " E’ vero che sono gli amici dell’uomo – proseguono dalle Acl – ma il padrone deve rispettare le regole attivate e previste dal Comune, come la museruola per quelli più grandi, e la ‘gestione’ dei loro bisognini. Il rispetto delle regole e del senso civico e l’educazione partono anche da questo. Le Acli, associazione impegnata sui tanti problemi socio sanitari della zona si batterà con il proprio Circolo anche su questi temi".